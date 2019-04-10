2019-04-10T03:55:00+03:00
Общество

В Якутии ледоход начнется раньше на неделю

Районы республики усиленно готовятся к паводку
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Власти республики усиленно готовятся к паводку, учитывая прошлые чрезвычайные ситуации. В этом году паводок должен пройти с минимальным ущербом для населения.

Кромка ледохода в Ленском районе Якутии ожидается в начале мая, что раньше стандартного срока примерно на 6-8 дней.

С 16 по 24 апреля река начнет двигаться на верхних участках в районе поселка Качуг Иркутской области. Официальный прогноз вскрытия Лены в республике будет опубликован 16 апреля.

В местах возможных заторов на реке проводятся работы по чернению льда. В Ленском районе зачернено 10 га из 35 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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