В Якутии ледоход начнется раньше на неделю
Районы республики усиленно готовятся к паводку
-Фото: ЯСИА
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Власти республики усиленно готовятся к паводку, учитывая прошлые чрезвычайные ситуации. В этом году паводок должен пройти с минимальным ущербом для населения.
Кромка ледохода в Ленском районе Якутии ожидается в начале мая, что раньше стандартного срока примерно на 6-8 дней.
С 16 по 24 апреля река начнет двигаться на верхних участках в районе поселка Качуг Иркутской области. Официальный прогноз вскрытия Лены в республике будет опубликован 16 апреля.
В местах возможных заторов на реке проводятся работы по чернению льда. В Ленском районе зачернено 10 га из 35 га.
ИСТОЧНИК KP.RU