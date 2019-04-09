Якутский бар «Приют бодливой козы» стал безалкогольным
Сотрудники питейного заведения продавали алкоголь несовершеннолетним
-
Изменить размер текста:
После проверки в печально известном клубе-ресторане «Приют бодливой козы» стал известен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Это и послужило причиной лишения бара лицензии.
Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких уже подписала приказ «О приостановлении действия лицензии ООО „Форвард-Сервис“ на право розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».
ИСТОЧНИК KP.RU