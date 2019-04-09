2019-04-09T11:38:23+03:00
Общество

Якутский бар «Приют бодливой козы» стал безалкогольным

Сотрудники питейного заведения продавали алкоголь несовершеннолетним
Ольга Донская
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После проверки в печально известном клубе-ресторане «Приют бодливой козы» стал известен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Это и послужило причиной лишения бара лицензии.

Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких уже подписала приказ «О приостановлении действия лицензии ООО „Форвард-Сервис“ на право розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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