Якутские полицейские раскрыли серию краж
Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей
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В Якутске грабитель использовал специальное приспособление для вскрытия замков. Таким образом, он проникал в квартиры и похищал все, что плохо лежит: деньги, ювелирные изделия, шубы и любые другие ценные вещи. Общий материальный ущерб оценен в 500 000 рублей.
Оперативники смогли установить личность вора, но 29-летний обвиняемый поспешил скрыться. Его объявили в розыск и смогли поймать в Нерюнгри при… совершении очередной кражи. По словам задержанного, он хотел покинуть Якутию.
Возбуждено уголовное дело, грабителю светит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU