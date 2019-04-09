2019-04-09T10:36:55+03:00
Происшествия

Якутские полицейские раскрыли серию краж

Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей
Ольга Донская
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В Якутске грабитель использовал специальное приспособление для вскрытия замков. Таким образом, он проникал в квартиры и похищал все, что плохо лежит: деньги, ювелирные изделия, шубы и любые другие ценные вещи. Общий материальный ущерб оценен в 500 000 рублей.

Оперативники смогли установить личность вора, но 29-летний обвиняемый поспешил скрыться. Его объявили в розыск и смогли поймать в Нерюнгри при… совершении очередной кражи. По словам задержанного, он хотел покинуть Якутию.

Возбуждено уголовное дело, грабителю светит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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