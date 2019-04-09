В Якутске стартовал конкурс «Моя профессия – IT»
С 9 по 15 апреля в IT-парке Якутска проводится финал конкурса «Моя профессия – IT». Талантливые школьники и молодые специалисты со всей республики поборются за главный приз - целевое обучение по специальности «Информационные технологии» в лучших вузах страны.
Конкурс проводят Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии, Министерство образования и Ассоциация развития IT-отрасли республики.
В финале принимают участие сильнейшие программисты, победители 12 отборочных этапов: 35 школьных команд, 5 команд из учреждений среднего профессионального образования и 20 «взрослых» команд (молодые специалисты до 30 лет). В финале они встретятся на хакатоне и станут участниками олимпиады по программированию. Ребята будут взаимодействовать с менторами и экспертами, для них проведут мастер-классы ведущие специалисты отрасли.
Общий призовой фонд конкурса – 500 тысяч рублей. Главный приз - целевое обучение за счет республиканского бюджета по IT-специальности в лучших вузах России.
ИСТОЧНИК KP.RU