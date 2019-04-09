Завтра в столице Якутии немного похолодает

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-09T09:41:13+03:00

Сегодня ночью в Якутске небольшой снег, а столбик термометра упадет до -7-9°С. Фото: ЯСИА

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Завтра, 10 апреля, в столице Якутии немного похолодает. По прогнозу синоптиков, днем в столице республики воздух прогреется до плюс 2 градусов.

По данным Якутского гидрометцентра, сегодня ночью в Якутске столбик термометра упадет до -7-9°С. Также прогнозируется небольшой снег, ветер западный 6-11 м/с.

Завтра днем без осадков, ветер южный 2-5 м/с, температура воздуха - от 0 до +2°С.

Сегодня днем в Якутске было плюс 4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU