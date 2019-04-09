Завтра в столице Якутии немного похолодает
Ночью температура воздуха опустится до -9 градусов
Сегодня ночью в Якутске небольшой снег, а столбик термометра упадет до -7-9°С.Фото: ЯСИА
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Завтра, 10 апреля, в столице Якутии немного похолодает. По прогнозу синоптиков, днем в столице республики воздух прогреется до плюс 2 градусов.
По данным Якутского гидрометцентра, сегодня ночью в Якутске столбик термометра упадет до -7-9°С. Также прогнозируется небольшой снег, ветер западный 6-11 м/с.
Завтра днем без осадков, ветер южный 2-5 м/с, температура воздуха - от 0 до +2°С.
Сегодня днем в Якутске было плюс 4 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU