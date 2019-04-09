2019-04-09T09:41:13+03:00
Общество

Завтра в столице Якутии немного похолодает

Ночью температура воздуха опустится до -9 градусов
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Сегодня ночью в Якутске небольшой снег, а столбик термометра упадет до -7-9°С.Сегодня ночью в Якутске небольшой снег, а столбик термометра упадет до -7-9°С.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Завтра, 10 апреля, в столице Якутии немного похолодает. По прогнозу синоптиков, днем в столице республики воздух прогреется до плюс 2 градусов.

По данным Якутского гидрометцентра, сегодня ночью в Якутске столбик термометра упадет до -7-9°С. Также прогнозируется небольшой снег, ветер западный 6-11 м/с.

Завтра днем без осадков, ветер южный 2-5 м/с, температура воздуха - от 0 до +2°С.

Сегодня днем в Якутске было плюс 4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Якутский бар «Приют бодливой козы» стал безалкогольным
Сахатеатр показал Гамлета в Москве
Якутские полицейские раскрыли серию краж
В Якутске стартовал конкурс «Моя профессия – IT»
Теплоэнергосервис завершает доставку топлива в отдаленные районы Якутии
В интернет-голосовании на конкурсе "Мисс Россия-2019" лидирует якутянка
Заместитель руководителя Следкома Якутии проведет личный прием
Для газопровода «Сила Сибири» в Якутии построят компрессорную станцию
Гуляй, Вася: мужчина украл банковскую карту и спустил в ресторанах почти полмиллиона рублей
В пригороде Якутска укрепят берег реки
В Якутске автобус сбил пешехода
На обеспечение водоснабжения жителей вилюйской группы районов необходимо 2 млрд рублей
Когда счет идет на минуты: якутские спасатели соревновались в ликвидации последствий ДТП
Окружное шоссе Якутска станет 4-полосным
В Якутии определился победитель конкурса «Учитель года»
Якутский МФЦ четвертый раз признан одним из лучших в стране
13 апреля в Якутске пройдет тотальный диктант
В одном из районов Якутии работодатель задолжал сотрудникам 1,5 млн рублей
Команда юниоров из Якутии выиграли первенство России по северному многоборью
500 волонтёров помогут якутянам перейти на цифровое ТВ
В Якутии отмечают День отца