Теплоэнергосервис завершает доставку топлива в отдаленные районы Якутии

СЕГОДНЯ 07:33 2019-04-09T07:33:17+03:00

На сегодня выполнено 94% работ

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С закрытием автозимников, Теплоэнергосервис завершает доставку топлива для ресурсоснабжающих объектов Оймяконского, Усть-Янского и Усть-Майского районов Якутии.

За период работы автозимников 2018-2019 гг. компания поставила 174 тысяч тонн угля и 4 тысячи тонн сырой нефти. На сегодняшний день завершены 94% плановых поставок.

Отгрузка и доставка угля продолжается для нужд котельных Оймяконского района, теплоэнергетикам нужно привезти еще 2 651 тонн угля в села Терють и Томтор.

Ресурсоснабжающие объекты Охотского предприятия обеспечиваются бурым углем в течение всего отопительного периода. Перевозка угля осуществляется автотранспортом с местного Мареканского угольного разреза Хабаровского края. Запас угля на 8 апреля составляет 5,2 тысячи тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU