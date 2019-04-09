Теплоэнергосервис завершает доставку топлива в отдаленные районы Якутии
С закрытием автозимников, Теплоэнергосервис завершает доставку топлива для ресурсоснабжающих объектов Оймяконского, Усть-Янского и Усть-Майского районов Якутии.
За период работы автозимников 2018-2019 гг. компания поставила 174 тысяч тонн угля и 4 тысячи тонн сырой нефти. На сегодняшний день завершены 94% плановых поставок.
Отгрузка и доставка угля продолжается для нужд котельных Оймяконского района, теплоэнергетикам нужно привезти еще 2 651 тонн угля в села Терють и Томтор.
Ресурсоснабжающие объекты Охотского предприятия обеспечиваются бурым углем в течение всего отопительного периода. Перевозка угля осуществляется автотранспортом с местного Мареканского угольного разреза Хабаровского края. Запас угля на 8 апреля составляет 5,2 тысячи тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU