Якутянка набрала 8920 голосов на Мисс Россия-2019

СЕГОДНЯ 07:23 2019-04-09T07:23:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Представительница Якутии Влада Потапова лидирует в интернет-голосовании конкурса «Мисс Россия-2019». За нее проголосовали 8920 раз, для сравнения, её ближайшая конкурентка из Башкортостана набрала 4321 голос.

Болельщики могут отдавать свой голос один раз в сутки, на официально сайте конкурса: missrussia.ru/contest.

Финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019» состоится в Москве в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU