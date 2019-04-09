Якутянка набрала 8920 голосов на Мисс Россия-2019
Влада Потапова лидирует в интернет голосовании
-Фото: ЯСИА
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Представительница Якутии Влада Потапова лидирует в интернет-голосовании конкурса «Мисс Россия-2019». За нее проголосовали 8920 раз, для сравнения, её ближайшая конкурентка из Башкортостана набрала 4321 голос.
Болельщики могут отдавать свой голос один раз в сутки, на официально сайте конкурса: missrussia.ru/contest.
Финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019» состоится в Москве в конце апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU