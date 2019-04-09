Заместитель руководителя Следкома Якутии проведет личный прием

СЕГОДНЯ 06:53 2019-04-09T06:53:38+03:00

Якутяне смогут заявить о нарушении своих прав и поделиться информацией

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В Якутске 11 апреля 2019 года с 10 до 12 часов утра, заместитель руководителя следственного управления СКР по Якутии, полковник юстиции Юрий Русанов, проведет личный прием граждан.

К полковнику могут обратиться жители республики, которые располагают информацией о преступлениях и правонарушениях, относящихся к компетенции Следственного комитета России и те, чьи права были нарушены, в частности, если не были произведены выплаты зарплаты и иных положенных средств и другое.

Прием будет проводиться в следственном отделе, на улице Короленко 2. Запись на прием производится по телефону: 8 (4112) 40-31-87.

ИСТОЧНИК KP.RU