Для газопровода «Сила Сибири» в Якутии построят компрессорную станцию
Срок эксплуатации объекта 30 лет
-
Изменить размер текста:
Компрессорную станцию построят в Алданском районе Якутии, в рамках проведения магистрального газопровода «Сила Сибири».
«Сила Сибири» – магистральный газопровод, который строит «Газпром» с китайской компанией CNPC.
Проект предусматривает строительство компрессорной станции КС-4 «Нимнырская» и объектов нужной инфраструктуры на 1027,3 км трассы газопровода между компрессорными станциями КС-3 «Амгинская» и КС-5 «Нагорная» в юго-западной части республики.
Расчетный период эксплуатации объекта – 30 лет. Генеральный проектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».
ИСТОЧНИК KP.RU