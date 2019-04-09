2019-04-09T05:03:32+03:00
Общество

Для газопровода «Сила Сибири» в Якутии построят компрессорную станцию

Срок эксплуатации объекта 30 лет
Ольга Донская
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Компрессорную станцию построят в Алданском районе Якутии, в рамках проведения магистрального газопровода «Сила Сибири».

«Сила Сибири» – магистральный газопровод, который строит «Газпром» с китайской компанией CNPC.

Проект предусматривает строительство компрессорной станции КС-4 «Нимнырская» и объектов нужной инфраструктуры на 1027,3 км трассы газопровода между компрессорными станциями КС-3 «Амгинская» и КС-5 «Нагорная» в юго-западной части республики.

Расчетный период эксплуатации объекта – 30 лет. Генеральный проектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча».

ИСТОЧНИК KP.RU

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