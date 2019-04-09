Гуляй, Вася: мужчина украл банковскую карту и спустил в ресторанах почти полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 04:39 2019-04-09T05:12:17+03:00

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В Мирном в отдел полиции обратился мужчина с заявлением о краже. Он пояснил, что неизвестные похитили его банковскую карточку и сняли 430 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что карточку похитил знакомый потерпевшего, который накануне распивал с ним спиртные напитки. Когда в разгар веселья закончилось горячительное, потерпевший дал свою банковскую карту с ПИН-кодом знакомому и отправил его в магазин. После вечеринки, хозяин заснул, чем и воспользовался подозреваемый: он украл карту и беспрепятственно снял с нее все деньги.

Чужие деньги обвиняемый потратил на рестораны и развлечения, угощая всех своих знакомых. На щедрого кутилу завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU