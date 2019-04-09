2019-04-09T03:50:27+03:00
Общество

В пригороде Якутска укрепят берег реки

Береговая линия подошла вплотную к жилым дома поселка Хатассы
Ольга Донская
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После проверки рабочей комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Якутии стало известно, что в селе Хатассы береговая линия вплотную подошла к жилым домам и дворовым территориям. И в ближайший паводок вода сможет снести часть домов.

Для предотвращения дальнейшего разрушения береговой полосы мэрия города приняла решение укрепить берег. Понадобилось 13 единиц техники и 4 дня, чтобы привезти на место работ 400 кубометров грунта. Будут отремонтированы три ранее установленные опоры и установят две дополнительные микрошпоры ныряющего типа с укреплением межшпоровой линии берега.

Согласно графику работы должны завершиться в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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