В пригороде Якутска укрепят берег реки

СЕГОДНЯ 03:50 2019-04-09T03:50:27+03:00

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После проверки рабочей комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Якутии стало известно, что в селе Хатассы береговая линия вплотную подошла к жилым домам и дворовым территориям. И в ближайший паводок вода сможет снести часть домов.

Для предотвращения дальнейшего разрушения береговой полосы мэрия города приняла решение укрепить берег. Понадобилось 13 единиц техники и 4 дня, чтобы привезти на место работ 400 кубометров грунта. Будут отремонтированы три ранее установленные опоры и установят две дополнительные микрошпоры ныряющего типа с укреплением межшпоровой линии берега.

Согласно графику работы должны завершиться в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU