В Якутске автобус сбил пешехода
Мужчина переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора
За выходные в Якутске произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе 3 наезда на пешеходов.
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В Якутске автобус сбил 54-летнего пешехода. ДТП произошло утром 6 апреля на ул. Кальвица.
Как выяснилось, 66-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Мужчину увезли в больницу с множественными переломами ребер.
Всего за прошедшие выходные в Якутске произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе 3 наезда на пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU