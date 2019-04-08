2019-04-08T11:08:36+03:00
Происшествия

В Якутске автобус сбил пешехода

Мужчина переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора
Нинель ГУСЕВА
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За выходные в Якутске произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе 3 наезда на пешеходов.За выходные в Якутске произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе 3 наезда на пешеходов.
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В Якутске автобус сбил 54-летнего пешехода. ДТП произошло утром 6 апреля на ул. Кальвица.

Как выяснилось, 66-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Мужчину увезли в больницу с множественными переломами ребер.

Всего за прошедшие выходные в Якутске произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе 3 наезда на пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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