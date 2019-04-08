На обеспечение водоснабжения жителей вилюйской группы районов необходимо 2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-08T10:45:57+03:00

Планируется строительство водозаборных станций, очистных сооружений и сетей водоснабжения в 29 населенных пунктах.

Программа рассчитана на ближайшие 5 лет

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На обеспечение водоснабжения жителей вилюйской группы районов потребуется около двух миллиардов рублей. Распоряжение об утверждении программы «Развитие систем водоснабжения вилюйской группы улусов на 2019-2024 гг.» подписал председатель Правительства республики.

В рамках программы планируется модернизация и строительство 21 водозаборной станции, реконструкция и строительство 31 очистного сооружения, строительство 104 км сетей водоснабжения в 29 населенных пунктах вилюйской группы районов.

Предварительный объем финансирования указанных мероприятий на 5 лет составит 1 937 млн рублей, из которых 833 млн рублей средства АК «АЛРОСА».

В 2019 году на реализацию программы выделено порядка 240 млн рублей. Средства направлены на медицинское обследование населения и комплекс мероприятий по обеспечению экологической безопасности в зоне алмазодобывающей промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU