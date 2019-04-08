СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-08T09:54:27+03:00

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Окружное шоссе Якутска станет 4-полосным. Ремонтные работы планируется завершить в 2020 году.

Вопрос альтернативного проезда на Окружное шоссе рассматривался на расширенном заседании градостроительного совета по внесению изменений в генплан Якутска.

Предприниматели города поднимают этот вопрос не первый год, чтобы разгрузить улицу Лермонтова. При этом затраты на проектирование дороги по Вилюйскому переулку представители малого и среднего бизнеса готовы взять на себя.

Ремонт дороги от Вилюйского переулка до Окружного шоссе пройдет в два этапа. Сначала будет проведен капремонт существующей дороги – сейчас там нет фонарей, тротуаров и водоотведения. На втором этапе будет построено соответствующее примыкание к Окружному шоссе, которое соединит его с улицей Лермонтова.

Окружное шоссе планируется расширить до четырех полос. Ремонтные работы намерены завершить в 2020 году, сообщили в пресс-службе окружной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU