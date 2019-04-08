2019-04-08T09:27:57+03:00
Общество

В Якутии определился победитель конкурса «Учитель года»

Победитель представит республику на российском уровне
Нинель ГУСЕВА
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Победителем стал учитель истории и обществознания Роман Оконов.Победителем стал учитель истории и обществознания Роман Оконов.
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В Якутии завершился республиканский конкурс «Учитель года». Победителем стал учитель истории и обществознания Соттинской средней школы Усть-Алданского района Роман Оконов.

За пять дней участники конкурса продемонстрировали свои знания и умения экспертной комиссии, участвовали в мастер-классах и семинарах.

Роман Оконов представит республику на конкурсе «Учитель года России», который пойдет в сентябре-октябре 2019 года. Торжественное награждение победителя и призёров конкурса состоится в Государственном Кремлёвском дворце 4 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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