В Якутии определился победитель конкурса «Учитель года»
Победитель представит республику на российском уровне
Победителем стал учитель истории и обществознания Роман Оконов.
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В Якутии завершился республиканский конкурс «Учитель года». Победителем стал учитель истории и обществознания Соттинской средней школы Усть-Алданского района Роман Оконов.
За пять дней участники конкурса продемонстрировали свои знания и умения экспертной комиссии, участвовали в мастер-классах и семинарах.
Роман Оконов представит республику на конкурсе «Учитель года России», который пойдет в сентябре-октябре 2019 года. Торжественное награждение победителя и призёров конкурса состоится в Государственном Кремлёвском дворце 4 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU