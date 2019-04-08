Якутский МФЦ четвертый раз признан одним из лучших в стране

СЕГОДНЯ 06:27 2019-04-08T06:27:54+03:00

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По итогам 2018 года Якутский многофункциональный центр признан одним из лучших в стране. Ежегодный всероссийский конкурс проводится Министерством экономического развития РФ для выявления лучших практик организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Конкурс проводится в 4 номинациях: «Лучший МФЦ», «Лучший проект», «Лучший универсальный специалист» и «Лучшая практика информатизации МФЦ». Проект Якутского центра «Мои Документы» под названием «МФЦ – драйвер цифровизации госуслуг» стал победителем в номинации «Лучший проект МФЦ».

Якутский МФЦ становится победителем конкурса четвертый год подряд. В 2015 году члены жюри отметили проект «Досудебное обжалование», а в 2016 и 2017 году центр «Мои Документы» становился победителем в номинации «Лучшая практика по информатизации МФЦ».

ИСТОЧНИК KP.RU