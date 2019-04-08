13 апреля в Якутске пройдет тотальный диктант

СЕГОДНЯ 05:49 2019-04-08T05:49:00+03:00

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С 2012 года в Якутске ежегодно проводится тотальный диктант, который дает возможность любому желающему проверить свое знание русского языка. 13 апреля в 14:00 часов.

Главный организатор акции – новосибирский Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант», в Якутске координатором стал филологический факультет СВФУ им, М. К. Аммосова.

В этом году ТД пройдет 13 апреля с 14.00 часов на разных площадках города: начиная с аудиторий учебных корпусов и заканчивая библиотекой. Участие полностью добровольное, бесплатное и, по желанию, анонимное.

В 2018 году участниками акции в Якутске стали 1148 человек, отличниками — 26.

ИСТОЧНИК KP.RU