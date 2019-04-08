В одном из районов Якутии работодатель задолжал сотрудникам 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 05:07 2019-04-08T05:07:13+03:00

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Прокуратура Амгинского района Якутии провела проверку исполнения трудового законодательства в СХПК «Болугур».

Выяснилось, что 49-ти работникам кооператива не была выплачена заработная плата за январь-февраль 2019 года. Общая сумма долга превышает 1,5 млн рублей.

Прокуратура района отреагировала на нарушение, виновники наказаны, а работники восстановили права и выплатили заработанные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU