В одном из районов Якутии работодатель задолжал сотрудникам 1,5 млн рублей
Благодаря вмешательству прокуратуры права работников восстановлены
-Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Прокуратура Амгинского района Якутии провела проверку исполнения трудового законодательства в СХПК «Болугур».
Выяснилось, что 49-ти работникам кооператива не была выплачена заработная плата за январь-февраль 2019 года. Общая сумма долга превышает 1,5 млн рублей.
Прокуратура района отреагировала на нарушение, виновники наказаны, а работники восстановили права и выплатили заработанные деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU