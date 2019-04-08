Команда юниоров из Якутии выиграли первенство России по северному многоборью

СЕГОДНЯ 04:03 2019-04-08T04:03:52+03:00

164 спортсмена показали кто лучше метает топор и выполняет тройные прыжки

Изменить размер текста: A A

В спортивном комплексе «Модун» закрыли первенство России по северному многоборью.

164 спортсмена из девяти регионов страны показали себя в таких дисциплинах, как метание тынзяна на хорей, метание топора на дальность, тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами, бег с палкой и прыжки через нарты.

По итогам пяти дней соревнований высшую ступень пьедестала первенства России по северному многоборью заняла команда юниоров из Якутии, которая смогла обойти соперников из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

ИСТОЧНИК KP.RU