500 волонтёров помогут якутянам перейти на цифровое ТВ

СЕГОДНЯ 03:12 2019-04-08T03:12:55+03:00

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Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии завершило последний этап обучения волонтеров по подключению цифрового телевещания. Всего задействовано около 500 человек.

В обязанности добровольцев входит подключение цифровой приставки и настройка телевизоров. Координирует работу некоммерческая организация «Центр по работе с волонтерами республики». Каждому волонтеру будет выдан специальный бейдж.

Цифровое эфирное вещание в Якутии покрывает 390 населенных пунктов, где проживает 95% жителей республики. Аналоговое вещание федеральных телевизионных каналов в Якутии будет прекращено 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU