Идейный вдохновитель Ысыаха в Европе стала «Народным дипломатом» Якутии
Обладателем премии «Гордость Якутии-2019» в номинации «Народный дипломат» стала автор и руководитель ряда международных проектов Лариса Кулаковская. На финальном этапе премии за нее проголосовали более восьми тысяч человек.
Лариса Кулаковская родом из Таттинского улуса, сейчас живёт в Сербии. Она – автор и руководитель многих международных проектов, в том числе Ысыаха в Европе. В пятерку финалистов в этой номинации также вошли Саргылаана Нафанаилова, Михаил Ершов, Яна Игнатьева и Николай Барамыгин.
Номинация «Народный дипломат» в 2019 году вручена впервые.
Награждение всех обладателей премии «Гордость Якутии-2019» с вручением серебряных знаков «Сахамедиа» с бриллиантом пройдет в декабре в День героев России.
ИСТОЧНИК KP.RU