2019-04-07T03:53:07+03:00
Общество

Идейный вдохновитель Ысыаха в Европе стала «Народным дипломатом» Якутии

В финале за Ларису Кулаковскую проголосовали более 8 тысяч человек
Нинель ГУСЕВА
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Номинация «Народный дипломат» в 2019 году вручена впервые.Номинация «Народный дипломат» в 2019 году вручена впервые.Фото: ЯСИА
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Обладателем премии «Гордость Якутии-2019» в номинации «Народный дипломат» стала автор и руководитель ряда международных проектов Лариса Кулаковская. На финальном этапе премии за нее проголосовали более восьми тысяч человек.

Лариса Кулаковская родом из Таттинского улуса, сейчас живёт в Сербии. Она – автор и руководитель многих международных проектов, в том числе Ысыаха в Европе. В пятерку финалистов в этой номинации также вошли Саргылаана Нафанаилова, Михаил Ершов, Яна Игнатьева и Николай Барамыгин.

Номинация «Народный дипломат» в 2019 году вручена впервые.

Награждение всех обладателей премии «Гордость Якутии-2019» с вручением серебряных знаков «Сахамедиа» с бриллиантом пройдет в декабре в День героев России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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