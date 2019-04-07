2019-04-07T03:35:01+03:00
Политика

«Планы более чем реальные»: Максим Терещенко о создании в Якутии газоперабатывающих комплексов

Министр промышленности и геологии республики ответил на вопросы якутян в прямом эфире
Нинель ГУСЕВА
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Конечная цель проекта – повышение доступности топлива для населения.Конечная цель проекта – повышение доступности топлива для населения.Фото: Скриншот сайта
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Министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко стал участником проекта «Правительство LIVE» и в прямом эфире ответил на вопросы якутян.

В числе прочего глава минпрома высказался о создании газоперерабатывающих комплексов для синтетического моторного топлива в республике.

- Планы такие есть. Они более чем реальные. У нас есть потенциальные инвесторы, у которых имеется не только желание, но и финансовые возможности. Мы рассматриваем реализацию данного проекта в различных точках республики: это и центральный район, и Ленск, и Южная Якутия. Там можно разместить заводы по производству различных объёмов, начиная от 100 тысяч тонн сжиженного природного газа, - сказал Максим Терещенко.

Министр отметил, что конечная цель – повышение доступности топлива для населения. По разным оценкам, реализация проекта позволит снизить цены на СПГ от 10 до 18%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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