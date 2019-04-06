2019-04-06T06:16:50+03:00
Общество

Капитальный ремонт линии «Якутская ГРЭС-Табага» завершен

Специалисты отремонтировали поврежденную опору
Ольга Донская
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Специалисты Центральных электрических сетей завершили капитальный ремонт высоковольтной линии классом напряжения 110 кВ «Якутская ГРЭС – Табага».

Ремонт потребовался из-за повреждения опоры ЛЭП, которое произошло в результате сезонного оттаивания грунтов. Для профилактики технологических нарушений в работе линии энергетики произвели перенос 35-метровой опоры в металлическом исполнении на новый фундамент.

- Проведенный ремонт позволит повысить надежность электроснабжения потребителей города Якутска, Хангаласского и Мегино-Кангаласского районов, - отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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