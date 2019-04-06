2019-04-06T05:53:00+03:00
Происшествия

Мирнинский «Робин Гуд»: мужчина раздарил знакомым украденную обувь

Он стащил лежащую без присмотра сумку
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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С заявлением о краже в мирнинское отделение полиции обратилась индивидуальный предприниматель. Женщина рассказала сотрудникам, что неизвестные похитили сумку с 6 парами обуви из тамбура торгового центра. Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 28 000 рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 23 – летний местный житель.

Установлено, что подозреваемый со своими приятелями проходил мимо торгового центра и заметил, что в тамбуре без присмотра стоит сумка. Недолго думая, он прихватил ее с собой и поспешил скрыться. Часть содержимого баула он продал, а оставшуюся часть раздарил знакомым.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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