Мирнинский «Робин Гуд»: мужчина раздарил знакомым украденную обувь
С заявлением о краже в мирнинское отделение полиции обратилась индивидуальный предприниматель. Женщина рассказала сотрудникам, что неизвестные похитили сумку с 6 парами обуви из тамбура торгового центра. Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 28 000 рублей.
В ходе оперативно – розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 23 – летний местный житель.
Установлено, что подозреваемый со своими приятелями проходил мимо торгового центра и заметил, что в тамбуре без присмотра стоит сумка. Недолго думая, он прихватил ее с собой и поспешил скрыться. Часть содержимого баула он продал, а оставшуюся часть раздарил знакомым.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU