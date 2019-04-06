В Сунтарском районе Якутии построят новый животноводческий комплекс

СЕГОДНЯ 04:09 2019-04-06T04:09:49+03:00

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Строительство нового животноводческого комплекса позволит создать новые рабочие места и увеличить количество производимой молочной продукции.

Кооператив «Сырдык Аартык» Сунтарского района входит в число лучших животноводческих хозяйств республики. На сегодняшний день кооператив насчитывает 1151 голов крупного рогатого скота, организованы шесть летних пастбищ с новым оборудованием, отремонтированы подъездные дороги и изгороди, упорядочено электрохозяйство, построены два коровника на 200 голов, создаются дополнительные рабочие места. Благодаря собственным доходам и гранту Министерства сельского хозяйства республики построен пищекомбинат, приобретено оборудование по переработке молока. Сегодня здесь перерабатывается до 2 тонн молока в смену, производятся сливочное масло, сливки, творог, бырпах, чохоон, суорат, йогурт, сыр.

В этом году в Якутии планируется ввести в эксплуатацию еще 7 животноводческих комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU