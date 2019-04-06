2019-04-06T04:02:14+03:00
Общество

На автовокзале Якутска появился бесплатный вай-фай

Это пилотный проект резидентов IT парка
Ольга Донская
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В автовокзале Якутска осуществили пилотный проект резидентов ITпарка, компании «Каунт технолоджис», сообщает SakhaLife. Компания предоставила бесплатный общественный интернет с соблюдением федерального законодательства.

Теперь все желающие смогут воспользоваться бесплатным доступом в интернет, ожидая свой рейс в зале ожидания.

Помимо интернетакомпания «Каунт технолоджис» разработала и внедрила в автовокзале инновационную систему учёта посетителей, основанную на сигналах смартфонов, что позволит получать точную и достоверную статистику пассажиропотока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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