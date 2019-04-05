В якутском фермерском хозяйстве родился Вайфай
Новорожденный бычок получил имя в честь подключения оптоволокна
-Фото: ЯСИА
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В день подключения высокоскоростного Интернета в фермерском хозяйстве Героя Труда России Михаила Готовцева родился бычок. В честь важного события новорожденного окрестили Вайфаем, сообщает ЯСИА.
Глава улуса Алексей Федотов в приветственной речи подчеркнул, что проведение Интернета в сайылык – первый случай в республике. Впереди внедрение передовых цифровых технологий в сельском хозяйстве.
Теперь работники фермы с помощью интернета могут вести видеоконференции в режиме онлайн, подключаться к системе «Меркурий» для сельского хозяйства и проводить консультации для животноводческих ферм республики.
ИСТОЧНИК KP.RU