В якутском фермерском хозяйстве родился Вайфай

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-05T10:44:22+03:00

Новорожденный бычок получил имя в честь подключения оптоволокна

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В день подключения высокоскоростного Интернета в фермерском хозяйстве Героя Труда России Михаила Готовцева родился бычок. В честь важного события новорожденного окрестили Вайфаем, сообщает ЯСИА.

Глава улуса Алексей Федотов в приветственной речи подчеркнул, что проведение Интернета в сайылык – первый случай в республике. Впереди внедрение передовых цифровых технологий в сельском хозяйстве.

Теперь работники фермы с помощью интернета могут вести видеоконференции в режиме онлайн, подключаться к системе «Меркурий» для сельского хозяйства и проводить консультации для животноводческих ферм республики.

ИСТОЧНИК KP.RU