Дорожники Якутии готовят трассу к весеннему паводку

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-05T10:18:57+03:00

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Дорожные службы заканчивают плановые работы по очистке отверстий и русел водопропускных труб ото льда, кюветов, нагорных канав, обочин и откосов земляного полотна от снега, устройству траншей в массивах наледей для сброса талых вод в пониженные места, вырубке льда у опор мостов.

Для обеспечения регулярного и безопасного движения по автодороге федерального значения А-360 «Лена» Невер-Якутск в период прохождения весеннего паводка специалисты провели осмотр искусственных сооружений, определили участки автодороги наиболее подверженные опасности подтопления.

Для ликвидации последствий возможного подтопления заготовлено почти 16 тыс. кубометров инертных и 59 кубометров пиломатериалов, комплекты дорожных знаков для обустройства возможных мест выхода наледных и талых вод на проезжую часть, мобилизовано 100 единиц спецтехники. Созданы аварийные бригады численностью 131 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU