В Якутии снизили грузоподъемность ледовых переправ

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-05T09:20:06+03:00

Это коснулось федеральных дорог «Вилюй» и «Колыма

Изменить размер текста: A A

Управление федеральной автомобильной дороги "Вилюй» информирует население о введенных весовых ограничениях на ледовых переправах. Теперь максимально допустимый вес транспорта составляет 30 тонн.

Правило действует на ледовых переправах рек Лена «Якутск-Нижний Бестях» федеральной автодороги Р-504 «Колыма» и на ледовых переправах федеральной автодороги А-331 «Вилюй».

ИСТОЧНИК KP.RU