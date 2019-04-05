2019-04-05T09:20:06+03:00
Общество

В Якутии снизили грузоподъемность ледовых переправ

Это коснулось федеральных дорог «Вилюй» и «Колыма
Ольга Донская
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Управление федеральной автомобильной дороги "Вилюй» информирует население о введенных весовых ограничениях на ледовых переправах. Теперь максимально допустимый вес транспорта составляет 30 тонн.

Правило действует на ледовых переправах рек Лена «Якутск-Нижний Бестях» федеральной автодороги Р-504 «Колыма» и на ледовых переправах федеральной автодороги А-331 «Вилюй».

ИСТОЧНИК KP.RU

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