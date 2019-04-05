В Якутии снизили грузоподъемность ледовых переправ
Это коснулось федеральных дорог «Вилюй» и «Колыма
-
Изменить размер текста:
Управление федеральной автомобильной дороги "Вилюй» информирует население о введенных весовых ограничениях на ледовых переправах. Теперь максимально допустимый вес транспорта составляет 30 тонн.
Правило действует на ледовых переправах рек Лена «Якутск-Нижний Бестях» федеральной автодороги Р-504 «Колыма» и на ледовых переправах федеральной автодороги А-331 «Вилюй».
ИСТОЧНИК KP.RU