В Намском районе Якутии водитель уснул за рулем и в результате ДТП вылетел через лобовое окно

СЕГОДНЯ 06:30 2019-04-05T06:30:49+03:00

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4 апреля 63-летний водитель УАЗ-390995 на 118 км. автодороги «Нам» Намского района между населенными пунктами Тумул и Столбы, не справился с управлением и врезался на высоковольтный столб электролинии.

В результате ДТП мужчина вылетел через переднее лобовое стекло автомашины. Из-за травм головы водителя госпитализировали. Из-за состояния мужчины невозможно сделать тест на установление опьянения.

Предварительная причина ДТП – водитель уснул за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU