В Намском районе Якутии водитель уснул за рулем и в результате ДТП вылетел через лобовое окно
Мужчина врезался в высоковольтный столб электролинии
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4 апреля 63-летний водитель УАЗ-390995 на 118 км. автодороги «Нам» Намского района между населенными пунктами Тумул и Столбы, не справился с управлением и врезался на высоковольтный столб электролинии.
В результате ДТП мужчина вылетел через переднее лобовое стекло автомашины. Из-за травм головы водителя госпитализировали. Из-за состояния мужчины невозможно сделать тест на установление опьянения.
Предварительная причина ДТП – водитель уснул за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU