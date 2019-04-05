В одном из районов Якутии детей кормили просрочкой

СЕГОДНЯ 05:11 2019-04-05T05:11:57+03:00

И не соблюдали чистоту в пищеблоке

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Прокуратура Жиганского района Якутии проверила как соблюдаются требования законодательства по организации питания несовершеннолетних. К сожалению, один из детских садов подошел к этому вопросу халатно.

В ходе проверки в учреждении, установлено, что меню не соответствует санитарно – эпидемиологическим требованиям, дети принимают пищу из разбитой посуды, пищеблок убирают плохо, а последним штрихом стали найденные молоко и йогурт с истекшим сроком годности.

В связи с этим прокуратура привлекла виновное должностное лицо к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU