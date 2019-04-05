В СВФУ отберут молодых инженеров для чемпионата CASE-IN
CASE-IN - VII международный инженерный чемпионат
-Фото: ЯСИА
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143 студента и молодых специалиста в рамках регионального отборочного этапа VII международного инженерного чемпионата CASE-IN защитят свои проекты в СВФУ им. М. К. Аммосова. Ребята представят свое видение решения задач топливно-энергетической и минерально-сырьевой сфер промышленности.
Участники разделены на пять направлений - «Геологоразведка», «Горное дело», «Нефтегазовое дело», «Электроэнергетика» и «Лига молодых специалистов».
Победители отборочного этапа получат возможность принять участие на финальном этапе чемпионата и побороться за звание чемпиона в Москве 30-31 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU