В СВФУ отберут молодых инженеров для чемпионата CASE-IN

СЕГОДНЯ 04:17 2019-04-05T04:17:20+03:00

Изменить размер текста: A A

143 студента и молодых специалиста в рамках регионального отборочного этапа VII международного инженерного чемпионата CASE-IN защитят свои проекты в СВФУ им. М. К. Аммосова. Ребята представят свое видение решения задач топливно-энергетической и минерально-сырьевой сфер промышленности.

Участники разделены на пять направлений - «Геологоразведка», «Горное дело», «Нефтегазовое дело», «Электроэнергетика» и «Лига молодых специалистов».

Победители отборочного этапа получат возможность принять участие на финальном этапе чемпионата и побороться за звание чемпиона в Москве 30-31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU