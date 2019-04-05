Плановые контртеррористические учения в Якутске

СЕГОДНЯ 03:22 2019-04-05T03:22:30+03:00

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Утром 5 апреля в Якутске на ГРЭС - 2 пройдут контртеррористические учения УФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, Северо-Восточного УВДТ России по Якутии. Цель учений – отработка совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера на стратегическом объекте, ликвидации их последствий.

Весь день сотрудники спецподразделений и силовых структур отработают взаимодействие, готовность к оперативному реагированию в случае возникновения террористической угрозы.

Убедительная просьба к жителям города с пониманием отнестись к проведению учений, не допускать паники и распространения ложной информации в социальных сетях и мессенджерах.

ИСТОЧНИК KP.RU