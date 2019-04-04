В Якутске определено место под строительство кардиоцентра

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-04T11:43:24+03:00

Что построить кардиоцентр, потребуется расселить три аварийных дома. Фото: ЯСИА

Один из ключевых объектов здравоохранения построят на Сергеляхском шоссе

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В Якутске определено место под строительство республиканского кардиологического центра. Для этого потребуется расселить три аварийных дома на Сергеляхском шоссе.

Подписано распоряжение Правительства республики об изъятии жилых и нежилых помещений с этой территории для государственных нужд.

По предложению главы Якутии Айсена Николаева строительство кардиоцентра, школы-сада в поселке Кангалассы и круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда» в Табаге были включены в утверждённый ранее план социального развития центров экономического роста республики.

На финансирование объекта будет выделено 4,6 млрд рублей, 90% из которых средства федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU