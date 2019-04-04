В Якутске определено место под строительство кардиоцентра
В Якутске определено место под строительство республиканского кардиологического центра. Для этого потребуется расселить три аварийных дома на Сергеляхском шоссе.
Подписано распоряжение Правительства республики об изъятии жилых и нежилых помещений с этой территории для государственных нужд.
По предложению главы Якутии Айсена Николаева строительство кардиоцентра, школы-сада в поселке Кангалассы и круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда» в Табаге были включены в утверждённый ранее план социального развития центров экономического роста республики.
На финансирование объекта будет выделено 4,6 млрд рублей, 90% из которых средства федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU