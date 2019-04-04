В Сунтарском районе Якутии в ДТП пострадали четверо: среди них 12-летний ребенок

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-04T10:27:55+03:00

На дороге столкнулись две автомашины

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В Сунтарском районе при столкновении двух транспортных средств пострадали 4 пассажира, в том числе 12-летний ребенок. Авария произошла на 45 км. автодороги регионального значения «Устье-Кемпендяй».

Как стало известно, водитель «Тойоты Исис» нарушил правило расположения авто на проезжей части дороги встречного разъезда, и в следствие этого произошло лобовое столкновение с «Тойота Ипсум». В результате ДТП все участники происшествия получили многочисленные травмы.

Оба водителя были трезвы. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU