2019-04-04T10:27:55+03:00
Происшествия

В Сунтарском районе Якутии в ДТП пострадали четверо: среди них 12-летний ребенок

На дороге столкнулись две автомашины
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Сунтарском районе при столкновении двух транспортных средств пострадали 4 пассажира, в том числе 12-летний ребенок. Авария произошла на 45 км. автодороги регионального значения «Устье-Кемпендяй».

Как стало известно, водитель «Тойоты Исис» нарушил правило расположения авто на проезжей части дороги встречного разъезда, и в следствие этого произошло лобовое столкновение с «Тойота Ипсум». В результате ДТП все участники происшествия получили многочисленные травмы.

Оба водителя были трезвы. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварийные дома расселят для строительства якутского кардиоцентра
Еще больше диких животных: в одном из районов Якутии поймали рысь
В Якутске планируют построить крематорий
Якутия представит свои проекты на форуме «Арктика – территория диалога»
В Якутии ежегодно до 2400 человек кусают животные
На дачные участки Якутска забрела косуля
Пьяный юноша без водительских прав устроил ДТП в Якутске
В Якутске под лед провалился погрузчик
В Якутии бывшего главу наслега обвинили в служебном подлоге
В союзе архитекторов Якутии новый руководитель
В АЛРОСА прокомментировали дело о мошенничестве в дочерней компании
К 2022 году в Якутии построят 100 социально значимых объектов
В Верхоянском районе Якутии произошел разлив нефти
В Якутии пятерых детей отобрали у нерадивых родителей
Ученик якутской балетной школы выступил на сцене Большого театра
Школу №17 Якутска планируют расширить
Якутский боксер Василий Егоров выйдет на ринг в Кёльне
Министр сельского хозяйства Якутии привлечен к административной ответственности
За одну неделю в Якутске было найдено четыре подростка
В Якутске началось первенство России по северному многоборью