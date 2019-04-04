В Сунтарском районе Якутии в ДТП пострадали четверо: среди них 12-летний ребенок
На дороге столкнулись две автомашины
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В Сунтарском районе при столкновении двух транспортных средств пострадали 4 пассажира, в том числе 12-летний ребенок. Авария произошла на 45 км. автодороги регионального значения «Устье-Кемпендяй».
Как стало известно, водитель «Тойоты Исис» нарушил правило расположения авто на проезжей части дороги встречного разъезда, и в следствие этого произошло лобовое столкновение с «Тойота Ипсум». В результате ДТП все участники происшествия получили многочисленные травмы.
Оба водителя были трезвы. По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU