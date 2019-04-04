Аварийные дома расселят для строительства якутского кардиоцентра

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-04T10:03:27+03:00

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Три аварийных жилых дома, расположенных на территории Сергеляхского шоссе, будут расселены, чтобы освободить земельный участок для строительства республиканского кардиологического центра, сообщает ЯСИА.

Общее финансирование объекта составляет 4,6 млрд рублей, 90% из которых средства из федерального бюджета. Своевременное строительство кардиологического диспансера позволит снизить высокий уровень болезней системы кровообращения и станет реальным шагом к достижению национальной цели повышения продолжительности жизни населения до 78 лет к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU