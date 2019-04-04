2019-04-04T08:08:02+03:00
Общество

Якутия представит свои проекты на форуме «Арктика – территория диалога»

Форум проводится каждые два года
Ольга Донская
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9-10 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный арктический форум «Арктика — территория диалога».

Форум проводится каждые два года и является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий.

В мероприятии поучаствуют официальные представители арктических и неарктических государств, международных организаций, члены делового и академического сообщества России и иностранных государств, общественные деятели, занимающиеся арктической проблематикой. Якутия представит инвестиционные проекты, реализуемые в арктической зоне РС(Я) в сфере транспорта, строительства и недропользования

Основной темой мероприятия в этом году стала «Арктика. Океан возможностей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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