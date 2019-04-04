Якутия представит свои проекты на форуме «Арктика – территория диалога»
9-10 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный арктический форум «Арктика — территория диалога».
Форум проводится каждые два года и является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий.
В мероприятии поучаствуют официальные представители арктических и неарктических государств, международных организаций, члены делового и академического сообщества России и иностранных государств, общественные деятели, занимающиеся арктической проблематикой. Якутия представит инвестиционные проекты, реализуемые в арктической зоне РС(Я) в сфере транспорта, строительства и недропользования
Основной темой мероприятия в этом году стала «Арктика. Океан возможностей».
ИСТОЧНИК KP.RU