2019-04-04T06:30:10+03:00
Общество

В Якутии ежегодно до 2400 человек кусают животные

Остерегайтесь контакта с неизвестными зверьми
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

По данным Департамента ветеринарии Якутии в 2018 году в республике выявлено 15 лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных, в том числе по 1 случаю среди волков в Анабарском, Оленекском районах, 2 случая среди песцов в Булунском районе, среди домашних северных оленей в Нижнеколымском районе – 7 случаев, Усть – Янском районе – 4 случая. В текущем году - 1 случай у песца в Анабарском районе.

Ежегодно в республике из-за укусов животных страдает до 2400 человек, за 2017 г. – 2266 человек, 2018г. – 2345 человек и за 2 месяца текущего года – 206 человек.

Основа профилактики бешенства - предупреждение укусов, царапин и попадания слюны животными. В случае любого контакта с неизвестным животным следует немедленно обратиться в медицинские организации для оказания своевременной антирабической помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сунтарском районе Якутии в ДТП пострадали четверо: среди них 12-летний ребенок
Аварийные дома расселят для строительства якутского кардиоцентра
Еще больше диких животных: в одном из районов Якутии поймали рысь
В Якутске планируют построить крематорий
Якутия представит свои проекты на форуме «Арктика – территория диалога»
На дачные участки Якутска забрела косуля
Пьяный юноша без водительских прав устроил ДТП в Якутске
В Якутске под лед провалился погрузчик
В Якутии бывшего главу наслега обвинили в служебном подлоге
В союзе архитекторов Якутии новый руководитель
В АЛРОСА прокомментировали дело о мошенничестве в дочерней компании
К 2022 году в Якутии построят 100 социально значимых объектов
В Верхоянском районе Якутии произошел разлив нефти
В Якутии пятерых детей отобрали у нерадивых родителей
Ученик якутской балетной школы выступил на сцене Большого театра
Школу №17 Якутска планируют расширить
Якутский боксер Василий Егоров выйдет на ринг в Кёльне
Министр сельского хозяйства Якутии привлечен к административной ответственности
За одну неделю в Якутске было найдено четыре подростка
В Якутске началось первенство России по северному многоборью