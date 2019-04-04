В Якутии ежегодно до 2400 человек кусают животные

СЕГОДНЯ 06:30 2019-04-04T06:30:10+03:00

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По данным Департамента ветеринарии Якутии в 2018 году в республике выявлено 15 лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных, в том числе по 1 случаю среди волков в Анабарском, Оленекском районах, 2 случая среди песцов в Булунском районе, среди домашних северных оленей в Нижнеколымском районе – 7 случаев, Усть – Янском районе – 4 случая. В текущем году - 1 случай у песца в Анабарском районе.

Ежегодно в республике из-за укусов животных страдает до 2400 человек, за 2017 г. – 2266 человек, 2018г. – 2345 человек и за 2 месяца текущего года – 206 человек.

Основа профилактики бешенства - предупреждение укусов, царапин и попадания слюны животными. В случае любого контакта с неизвестным животным следует немедленно обратиться в медицинские организации для оказания своевременной антирабической помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU