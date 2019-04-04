На дачные участки Якутска забрела косуля
Кто-то повредил ей рога
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3 апреля косуля забрела в район дачных участков СОТ "Птицевод-94". Как говорят очевидцы, животное было загнано кем-то на автомашине. При виде приближающихся дачников авто уехало.
Дачники сообщили о косуле в управление по охотничьим ресурсам Дирекции биоресурсов и Минэкологии Якутии. Специалисты, прибывшие на место, выяснили, что это крупный самец косули с поврежденными рогами. Врачу ветеринарной службы пришлось ампутировать рога
В тот же день специалисты дирекции вывезли косулю в лес и отпустили на волю, в естественную среду обитания.
ИСТОЧНИК KP.RU