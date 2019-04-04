Пьяный юноша без водительских прав устроил ДТП в Якутске

СЕГОДНЯ 05:08 2019-04-04T05:09:15+03:00

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Ночью 4 апреля на 3 км. Вилюйского тракта произошло ДТП. 18-летний пьяный юноша сев за руль УАЗ 31519, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в информационное табло одной из АЗС.

В результате ДТП водитель получил множественные ушибы, но отделался амбулаторным лечением. Пассажиру УАЗа повезло меньше: он был не пристегнут и в следствии полученных травм госпитализирован в больницу.

Инспектора установили, что водитель не имеет водительского удостоверения. В отношении виновника ДТП составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU