В Якутске под лед провалился погрузчик

СЕГОДНЯ 04:27 2019-04-04T04:27:19+03:00

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3 апреля сотрудники якутского комитета государственного экологического надзора обследовали протоки и водоохранную зону реки Лена на выявление нарушений природоохранного законодательства из-за провалившегося под лед погрузчика.

На территории Зеленого луга города на протоке реки зафиксирован провалившийся под лед погрузчик марки «SAM». Госинспекторы установили, что днем ранее при попытке вытащить другое провалившееся автотранспортное средство под лед ушел и погрузчик. В результате этого образована полынья площадью около 20 кв.м. На момент обследования топливный бак был не поврежден, разлива нефтепродуктов на поверхности льда и снега не выявлено.

Так как река Лена отнесена к федеральному государственному контролю, материалы дела переданы в Управление Росприроднадзора по Якутии и Ленское территориальное управление Росрыболовства.

ИСТОЧНИК KP.RU