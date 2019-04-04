2019-04-04T03:14:11+03:00
Общество

В союзе архитекторов Якутии новый руководитель

Нового председателя выбрали на общем собрании
Ольга Донская
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На общем собрании Союза архитекторов Якутии во время декады архитектуры и дизайна-2019 избран новый председатель организации. Им стал Семен Никифоров.

Семен Никифоров с 2014 года возглавляет проектную мастерскую «Архиграф». В его карьере есть опыт работы архитектором в проектно-строительной фирме «Утум+» и «ЛСТК-проект». В 2017 году был выбран заместителем председателя Cоюза архитекторов Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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