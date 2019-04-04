В союзе архитекторов Якутии новый руководитель
Нового председателя выбрали на общем собрании
-
Изменить размер текста:
На общем собрании Союза архитекторов Якутии во время декады архитектуры и дизайна-2019 избран новый председатель организации. Им стал Семен Никифоров.
Семен Никифоров с 2014 года возглавляет проектную мастерскую «Архиграф». В его карьере есть опыт работы архитектором в проектно-строительной фирме «Утум+» и «ЛСТК-проект». В 2017 году был выбран заместителем председателя Cоюза архитекторов Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU