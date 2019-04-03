В АЛРОСА прокомментировали дело о мошенничестве в дочерней компании

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-03T16:02:24+03:00

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3 апреля республиканское УФСБ сообщило о возбуждении уголовного дело о мошенничестве в особо крупном размере, выявленном в ООО «АЛРОСА-охрана».

Как сообщили КП в Якутии в пресс-службе алмазной компании, факт нецелевого использования средств был вскрыт Службой безопасности АЛРОСА в ходе мероприятий по выявлению случаев мошенничества в компании в первой половине 2017 года.

Собранные в рамках служебного расследования материалы были переданы в УФСБ. Сотрудники ведомства провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию выявленных фактов преступной деятельности, которые и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Специалисты дочерней компании должны были отремонтировать технические средства и системы охранной, пожарной и тревожной сигнализаций на одном из объектов АК «АЛРОСА» в Мирном. Работы были полностью оплачены, однако ремонт в полном объеме выполнен не был.

По выявленным фактам ряд должностных лиц, ответственных за выполнение ремонтных работ, были уволены.

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ИСТОЧНИК KP.RU