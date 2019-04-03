2019-04-03T11:27:41+03:00
Общество

К 2022 году в Якутии построят 100 социально значимых объектов

В настоящее время в строй введено 39% от плана
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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К столетию Якутии в 2022 году, в республике построят сто социально значимых объектов. В настоящее время введено в строй 39% от плана, сообщает ЯСИА.

По информации Минэкономики республики, общая стоимость объектов оценивается в 184 млрд рублей.

- Из них введено 39 объектов стоимостью 51,7 млрд рублей, 38 объектов находятся в работе в текущем режиме. Еще 24 объекта требуют проработки по определению источников финансирования, — рассказали в ведомстве.

В Якутске за счет внебюджетных средств предлагается отреставрировать Национальный художественный музей и Якутское речное училище, реконструировать площадь Ленина и международный терминал аэропорта, развить инфраструктуру республиканского зоопарка «Орто-Дойду», обустроить рекреационную зону отдыха объекта «Парк будущих поколений», построить Центр адаптивной физической культуры и спорта и здание государственной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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