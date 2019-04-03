В Якутии пятерых детей отобрали у нерадивых родителей
У семейной пары из Алдана изъяли пятерых детей. Ребятишек отправили в спецучреждение. Дети жили в антисанитарных условиях, ели что попало и не посещали школу.
Двухлетнюю малышку полицейские два раза находили гуляющей в одиночестве по городу. Однажды девочка осталась на улице в одной пижаме.
Мать и отец злоупотребляют спиртным, неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Никто из взрослых не работает, семья живет на пособия.
Суд первой инстанции решил, что оставление детей с родителями внушает опасение за их жизнь и здоровье, изъял малышей из семьи и ограничил мать с отцом в родительских правах на полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU