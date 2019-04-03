2019-04-03T10:58:17+03:00
Общество

В Якутии пятерых детей отобрали у нерадивых родителей

Отца и мать привлекли к административной ответственности и ограничили в правах
Ольга Донская
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У семейной пары из Алдана изъяли пятерых детей. Ребятишек отправили в спецучреждение. Дети жили в антисанитарных условиях, ели что попало и не посещали школу.

Двухлетнюю малышку полицейские два раза находили гуляющей в одиночестве по городу. Однажды девочка осталась на улице в одной пижаме.

Мать и отец злоупотребляют спиртным, неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Никто из взрослых не работает, семья живет на пособия.

Суд первой инстанции решил, что оставление детей с родителями внушает опасение за их жизнь и здоровье, изъял малышей из семьи и ограничил мать с отцом в родительских правах на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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