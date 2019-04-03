Ученик якутской балетной школы выступил на сцене Большого театра

СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-03T08:35:53+03:00

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Студент 3 курса Якутской балетной школы им. Аксиньи и Натальи Посельских прошел в финал всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет». Конкурс проводился на сцене Большого театра.

Всего в финал попали 28 участников из разных регионов страны. Артистов оценивали Николай Цискаридзе, Михаил Лавровский и Борис Эйфман, председателем жюри - балетмейстер Юрий Григорович. Председателем оргкомитета конкурса стала Светлана Медведва, супруга премьер министра страны.

Всех финалистов отметили памятными призами, якутянин Никита Рогов стал почетным дипломантом.

ИСТОЧНИК KP.RU