Школу №17 Якутска планируют расширить

СЕГОДНЯ 06:11 2019-04-03T06:11:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На данный момент, в общеобразовательной школе №17 Якутска учится 1683 ребенка – примерно по 40 человек в каждом классе, что превышает норму в пять раз. Для того чтобы обучить всех, детей разместили в двух дополнительно выделенных зданиях города.

2 апреля спикер якутского парламента Петр Гоголев и мэр города Сардана Авксентьева обсудили вопрос о расширении школы – строительства дополнительного здания или пристроя к зданию школы.

Петр Гоголев сообщил, что в июне планируется корректировка госбюджета республики, в рамках которой необходимо рассмотреть внесение финансирования проектной работы (проектно-сметной документации) по строительству пристроя в 2019 году, а в инвестпрограмму 2020 года включить уже строительно-монтажные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU