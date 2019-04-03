Якутский боксер Василий Егоров выйдет на ринг в Кёльне

СЕГОДНЯ 05:12 2019-04-03T05:12:01+03:00

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С 10 по 13 апреля в Кёльне пройдет Кубок мира по боксу. В составе сборной России выступит двукратный чемпион Европы, финалист чемпионата мира якутский боксер Василий Егоров.

Для спортсмена эти соревнования станут вторыми в календарном году — в феврале он дрался на турнире «Кубок Странджа» в Софии, Болгарии. Всего на Кубке мира планируется приезд более 170 спортсменов из 20 стран мира. Поединки пройдут среди мужчин и женщин.

Поединки за золотые медали завершатся в субботу, 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU