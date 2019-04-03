Министр сельского хозяйства Якутии привлечен к административной ответственности
Министр сельского хозяйства Якутии Александр Атласов привлечен к административной ответственности за неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий.
В октябре 2018 года в министерстве была проведена проверка, как и на что используют бюджетные средства.
- По итогам проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства, связанные с необеспечением целевого и адресного характера предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, ненадлежащим нормативным правовым регулированием порядков предоставления средств государственной финансовой поддержки, отсутствием должного контроля за эффективным использованием субсидий, — говорится в сообщении прокуратуры республики.
ИСТОЧНИК KP.RU