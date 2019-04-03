За одну неделю в Якутске было найдено четыре подростка

СЕГОДНЯ 04:01 2019-04-03T04:01:14+03:00

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Сотрудниками столичной полиции за неделю установлено четверо несовершеннолетних, которых объявили в розыск.

16-летняя девушка забыла предупредить родных о том, что останется ночевать у подружки и ее сестра забила тревогу. Также, 15-летняя девушка ушла и дала о себе знать только на второй день поисков. Ночевала у друга и еще одна старшеклассница, пока ее родные и сотрудники полиции прочесывали весь город. И последний найденный 15-летний подросток, как оказалось, совершил нечто противоправное и поэтому сбежал, чтобы скрыться от правоохранительных органов.

По наблюдениям сотрудников, именно весной учащаются самовольные уходы детей из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU