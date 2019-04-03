За одну неделю в Якутске было найдено четыре подростка
Сотрудниками столичной полиции за неделю установлено четверо несовершеннолетних, которых объявили в розыск.
16-летняя девушка забыла предупредить родных о том, что останется ночевать у подружки и ее сестра забила тревогу. Также, 15-летняя девушка ушла и дала о себе знать только на второй день поисков. Ночевала у друга и еще одна старшеклассница, пока ее родные и сотрудники полиции прочесывали весь город. И последний найденный 15-летний подросток, как оказалось, совершил нечто противоправное и поэтому сбежал, чтобы скрыться от правоохранительных органов.
По наблюдениям сотрудников, именно весной учащаются самовольные уходы детей из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU