2019-04-03T04:01:14+03:00
Общество

За одну неделю в Якутске было найдено четыре подростка

Весной учащаются самовольные уходы детей
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Сотрудниками столичной полиции за неделю установлено четверо несовершеннолетних, которых объявили в розыск.

16-летняя девушка забыла предупредить родных о том, что останется ночевать у подружки и ее сестра забила тревогу. Также, 15-летняя девушка ушла и дала о себе знать только на второй день поисков. Ночевала у друга и еще одна старшеклассница, пока ее родные и сотрудники полиции прочесывали весь город. И последний найденный 15-летний подросток, как оказалось, совершил нечто противоправное и поэтому сбежал, чтобы скрыться от правоохранительных органов.

По наблюдениям сотрудников, именно весной учащаются самовольные уходы детей из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученик якутской балетной школы выступил на сцене Большого театра
Школу №17 Якутска планируют расширить
Якутский боксер Василий Егоров выйдет на ринг в Кёльне
Министр сельского хозяйства Якутии привлечен к административной ответственности
В Якутске началось первенство России по северному многоборью
Тринадцать якутских борцов отправились в Улан-Батор
Активисты обеспокоены состоянием реки Лена: фекальные стоки с исправительной колонии сливаются в воду
В Якутске менеджер украл смартфоны на сумму свыше 800 000 рублей
Студенты из Якутии выиграли Гран-при фестиваля КВН «Балтика»
В якутской колонии-поселении нашли нарушения
Котловой завод в Якутии получил патент на новый тип техники
Глава Якутии сообщил о смене ректора в Высшей школе инновационного менеджмента
АЛРОСА провела аукцион в Нью-Йорке
В Якутии отменят соревнования собак по притравке на живом медведе
В Якутске вывезли более 187 тысяч кубометров снега
Не платишь алименты? Получи срок
Четверо жителей Якутии предстанут перед судом за серию краж со стройплощадок
В Якутске произошло ДТП с участием трех машин
Задай вопрос мэру! Прямой эфир с Сарданой Авксентьевой - сегодня на канале «Россия 24»
Завтра в Якутске потеплеет до +2 градусов
Закрыт автозимник в Якутии
В Якутии перевернулся автомобиль с трубами, водителя придавило в кабине
Блогер Илья Варламов снял фильм о Якутии
Предприниматель из Якутии оставил 70 коров без дома
В Якутске прошел суперматч по шашкам